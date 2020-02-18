РИАМО – 18 фев. В Конституции РФ предложили закрепить неприкосновенность президента, завершившего исполнение полномочий, такую инициативу представили в рабочей группе по подготовке идей и предложений о внесении поправок в главный закон страны, передает Федеральное агентство новостей.

«Президент РФ, прекративший исполнение полномочий, обладает неприкосновенностью, это у нас есть. Также говорится, что гарантии другие могут быть предоставлены в соответствии с федеральным законом. Это тоже мы с вами обсуждали, и эта тоже поправка существует», — сказал сопредседатель рабочей комиссии Павел Крашенинников.

Данную инициативу в Кремле комментировать не стали. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, власти пока не могут афишировать свою позицию по поводу каких-либо предлагаемых поправок.

«Рабочая группа аккумулирует предложения. До того, как список не конкретизирован, вряд ли стоит нам какую-то позицию формулировать», — подчеркнул Песков.

При этом он заметил, что в случае, если эту инициативу вынесут на второе чтение, то она может стать одной из тех, по которым организуют голосование.

Поправки в Конституцию РФ были анонсированы президентом страны Владимиром Путиным в ходе обращения к Федеральному Собранию в январе. Сначала инициативы рассмотрит Госдума, а потом их вынесут на общероссийское голосование. Для подготовки поправок была сформирована рабочая группа. В нее вошли более 70 политиков, общественных деятелей и других экспертов.

Путин ранее поддержал идею провести голосование в будний день и сделать его выходным.