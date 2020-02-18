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РИАМО
, Александр Манзюк
На Манежной площади в центре столицы началась сборка инсталляций для гастрономического фестиваля «Московская Масленица».
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РИАМО
, Александр Манзюк
Возле ТЦ «Охотный ряд» на огороженной территории рабочие собирают и устанавливают конструкции в виде деревянных избушек.
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РИАМО
, Александр Манзюк
Сейчас их несколько штук, монтаж будет продолжаться и в последующие дни.
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РИАМО
, Александр Манзюк
«Московская Масленица» пройдет с 21 февраля по 1 марта.
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РИАМО
, Александр Манзюк
Для проведения фестиваля готовятся 29 площадок во всех округах столицы.
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РИАМО
, Александр Манзюк
Здесь жителей и гостей города будут ждать выступления творческих коллективов, кулинарные мастер-классы, фуд-шоу, знакомство со старинными ремеслами и гастрономическими традициями.
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РИАМО
, Александр Манзюк
В прошлом году «Московскую Масленицу» посетили почти 5 миллионов человек.
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РИАМО
, Александр Манзюк
Впервые общегородской фестиваль провели в 2017 году.
©
РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: монтаж инсталляций для фестиваля «Московская Масленица» на Манежной площади.
©
РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: монтаж инсталляций для фестиваля «Московская Масленица» на Манежной площади.
©
РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: монтаж инсталляций для фестиваля «Московская Масленица» на Манежной площади.
©
РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: монтаж инсталляций для фестиваля «Московская Масленица» на Манежной площади.
©
РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: монтаж инсталляций для фестиваля «Московская Масленица» на Манежной площади.
©
РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: монтаж инсталляций для фестиваля «Московская Масленица» на Манежной площади.
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