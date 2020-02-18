РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 фев. Три земельных участка в Подольске, которые находятся в федеральной собственности, планируют принять в муниципальную собственность для передачи многодетным семьям, сообщил на заседании депутат Мособлдумы Павел Максимович.

В администрации Подольска 17 февраля прошло заседание постоянной депутатской комиссии совета депутатов округа по вопросам перспективного развития территории. В ходе заседания обсуждался проект внесения изменений в генеральный план горокруга. В частности, о выделении земли многодетным семьям.

«На протяжение двух лет мы пытаемся решить вопрос с выделением трех участков в Подольске, которые находятся в федеральной собственности и не эксплуатируются, для многодетных. Сообщаю, что правительство Московской области дало поручение компании «Дом.РФ» передать земельные участки в муниципальную собственность городского округа Подольск для последующего предоставления многодетным семьям», – сказал Максимович.

Он отметил, что уже выработан регламент дальнейших действий для решения данного вопроса. В ходе заседания депутаты округа вынесли на заседание совета депутатов проект внесения изменений в генеральный план Подольска.