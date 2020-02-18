РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 фев. Застройщик приступил к возведению нового корпуса ЖК «Датский квартал» в поселке Нагорное подмосковных Мытищ, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

В поселке Нагорное городского округа Мытищи на территории ЖК «Датский квартал» началось строительство нового дома №1 с подземным паркингом.

«По проекту площадь 9-секционного 22-этажного дома составит 56,8 тысячи квадратных метров. Новостройка рассчитана на 691 квартиру», – сказал начальник Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян.

Завершить строительство жилого дома с подземной автостоянкой планируется в 4 квартале 2023 года. Застройщиком объекта выступает ООО «СЗ «Кинодевелопмент». В настоящее время на объекте ведется устройство котлована здания. Первая проверка строящегося дома начнется 16 апреля 2020 года.

«Паркинг площадью 3,8 тысячи квадратных метров рассчитан на 108 машино-мест. За ходом строительства ЖК «Датский квартал» можно следить в мобильном сервисе «Подмосковные стройки», который запущен ведомством на платформе «Добродел». Сервис также дает возможность подписаться на интересующий объект и получать уведомления о новостях со стройки», – заключается в материале.