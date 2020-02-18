РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 фев. На стадионе «Авангард» в Домодедове 28 февраля пройдет муниципальный этап Зимнего фестиваля ГТО, сообщается на официальной странице стадиона в соцсети «ВКонтакте».

«Ждем всех на Зимнем фестивале ГТО. <...> В фестивале принимают участие группы населения, относящиеся к VI-IX ступеням (от 25 до 69 лет) комплекса ГТО, в составах учебных групп образовательных организаций специального и высшего профессионального образования, трудовых коллективов и организаций, а также индивидуально, проживающие в городском округе Домодедово, не имеющие ограничений по состоянию здоровья», - говорится в сообщении.

В составе команды должно быть не более 10 человек от каждого предприятия. В их число должны входить по одному мужчине и одной женщине возрастных категорий 25-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69 лет. Также в команде может быть тренер и представитель (руководитель).

Для участия каждому необходимо пройти регистрацию на сайте www.gto.ru и получить уникальный идентификационный номер (УИН), предоставить справку от врача о допуске к прохождению испытаний. До 24 февраля необходимо подать электронную заявку в центр тестирования ГТО городского округа Домодедово по электронной почте: gto.dmd@mail.ru.

Оригинал заявки подается в день проведения фестиваля, также каждый участник должен иметь при себе паспорт, полис ОМС и уникальный идентификационный номер.

Ознакомиться с испытаниями ГТО, а также с индивидуальной и коллективной заявками можно в положении фестиваля.