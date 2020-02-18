РИАМО (МЫТИЩИ) – 18 фев. Недоношенного ребенка весом 495 граммов выходили в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей больницы Мытищ, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В Мытищинской городской клинической больнице в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей врачи выходили очередного сложного недоношенного малыша. Пациентку с малышом перевели из областного перинатального центра в начале января. Михаил родился с критической массой тела – 495 граммов на сроке 24 недели», – говорится в сообщении.

В материале добавляется, что сначала малыша выхаживали в отделении реанимации новорожденных. Там ребенок окреп, подлечился и немного подрос.

«Выхаживание таких деток – большая работа. Долгое время малыш находился на зондовом питании, и лишь сейчас он получает пищу с помощью соски. И кстати, Миша у нас подрос и теперь весит 2574 грамма. Еще пару недель, и если все будет хорошо, то мы его выпишем», – сказала заведующая отделением патологии новорожденных перинатального центра Мадина Локова.

За 2019 год в перинатальном центре МГКБ выходили 15 детей, родившихся с экстремально низкой массой тела.