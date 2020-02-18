РИАМО - 18 фев. В городском округе Подольск в поселке Молодежный мужчина ударил ножом своего товарища во время совместного распития спиртных напитков, пострадавший скончался, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел полиции 35-летний подозреваемый», – сказал собеседник агентства.

Убийство произошло во время распития спиртных напитков в ходе ссоры. Возбуждено уголовное дело.