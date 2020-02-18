РИАМО (МЫТИЩИ) – 18 фев. Расположенный в Москве и Московской области национальный парк «Лосиный остров» приглашает всех желающих познакомиться на биостанции с семейной парой кабанов – Степаном и Фросей, сообщается на сайте администрации городского округа Мытищи.

«Степан и Фрося – кабанчики, трогательным отношениям которых можно позавидовать. Парочка никогда не ссорится – в семье мир и полное взаимопонимание. Утро начинается с совместной трапезы. Далее – встреча гостей, на биостанцию приезжают посетители. Три группы в день – прекрасная возможность пообщаться с детьми и взрослыми. Самый приятный момент – приветственно хрюкнув, полакомиться сладким угощением – морковкой. Сотрудники парка приглашают всех желающих приехать и познакомиться с этой семейкой», – говорится в сообщении.

Вечером Степа заботливо делает мягкую лежанку, перекапывая подмерзший грунт и взбивая перинку из сена. В благодарность Фрося ложится рядом и прижимается к своему дружку – так теплее и уютнее.

Также на биостанции живет большой «гарем» пятнистых оленей.

Экскурсии для индивидуальных посетителей и организованных групп проходят по предварительной записи ежедневно в 10:00, 12:00 и 14:00. Продолжительность экскурсии 1-1,5 часа. Посещение без сопровождения экскурсовода запрещено.

Получить подробную информацию и записаться на экскурсию можно ежедневно с 9:00 до 19:00 по телефону: +7(495)798-17-09. Адрес биостанции: город Мытищи, Кропоткинский проезд.