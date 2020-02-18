РИАМО - 18 фев. Столичные медики не выявили коронавируса Covid-2019 у студенток Московского государственного университета из Китая, которых госпитализировали в инфекционную больницу накануне, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.

За минувшие сутки, 17 февраля, в инфекционную больницу поступило восемь пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Среди них были четыре студентки из КНР.

«Всем поступившим проведен полный комплекс лечебно-диагностических мероприятий, результат лабораторного анализа на новый коронавирус у всех пациентов отрицательный. В Москве случаев новой коронавирусной инфекции нет», – говорится в сообщении.

В столичных общежитиях ежедневно проводят медосмотр вернувшихся с каникул китайских студентов. Медики осмотрели уже более 1,3 тысячи учащихся.

Кроме того, с 29 января в гостиницах, где проживает большинство граждан Китайской Народной Республики, дежурят мобильные бригады Депздрава. В 60 гостиницах провели более 3 тысяч осмотров.

В конце прошлого года из китайского города Ухань начал распространяться новый тип коронавируса, которому дали официальное название Covid-2019. На сегодняшний день по всему миру заражено свыше 73 тысяч человек. Порядка 1,8 тысячи скончались от болезни, 12,8 тысячи пациентов выздоровели.