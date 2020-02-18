РИАМО (МЫТИЩИ) – 18 фев. Пресс-показ выставки «Цветочный рай» пройдет в Мытищинском историко-художественном музее 21 февраля, начало в 14:00, сообщается на сайте администрации горокруга.

«21 февраля в Мытищинском историко-художественном музее пройдет пресс-показ выставки «Цветочный рай: ткани и вышивка из собрания Сергиево-Посадского музея-заповедника». Сергиево-Посадский музей-заповедник представляет в Мытищах небольшую, но очень значимую часть своей текстильной коллекции – образцы ткачества и вышивки, выполненные в Турции, Иране, Франции и России в XVII веке – начале XX века», – говорится в сообщении.

В материале добавляется, что основная часть экспонируемых вещей – предметы религиозного назначения. Большинство демонстрируемых фрагментов парчи и бархата являлось частями дорогих праздничных облачений. На выставке представлены работы, выполненные в самых разнообразных техниках: золотная вышивка, вышивка гладьевыми и счетными швами, узоры, созданные в технике аппликации – всего более 80 экспонатов. Все они впервые покинули запасники Сергиево-Посадского музея.

Выставка «Цветочный рай: ткани и вышивка из собрания Сергиево-Посадского музея-заповедника» продлится до 27 апреля. Начало пресс-показа в 14:00, вход свободный. Адрес Мытищинского историко-художественного музея: улица Мира, дом №4. Телефон для справок: 8(495)586-52-98.