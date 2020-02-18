РИАМО - 18 фев. Специалисты завершили работы по выносу инженерных коммуникаций из пятна застройки центра самбо и бокса в столичных «Лужниках», общая площадь будущего центра составит 45 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Мы закончили первый этап подготовки к строительству будущего центра самбо и бокса на территории «Лужников» – вынос инженерных коммуникаций из пятна застройки. Одновременно с этим завершаем разработку проектной документации», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что общая площадь центра составит 45 тысяч квадратных метров. Зрительные залы смогут одновременно принять 3,6 тысячи человек.

По словам заммэра, у центра самбо и центра бокса будет общий фасад, но они смогут работать независимо друг от друга. В здании будут зеркальный потолок, витражное остекление фасадов. Благодаря этому за действиями спортсменов можно будет наблюдать вне здания.

В каждом центре будут тренировочный зал, медико-восстановительный центр, бассейн, тренажерный зал, зал для игровых видов спорта.