РИАМО - 18 фев. В 2020 году в Москве продолжится работа по комплексному благоустройству и развитию городской инфраструктуры, всего в нынешнем году запланировано благоустройство 5315 различных объектов, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Так, запланирован капитальный и текущий ремонт свыше 3,2 тысячи дворовых и внутриквартальных территорий, благоустройство 47 городских улиц, вылетных магистралей, набережных и природно-исторических парков, 146 знаковых объектов и парков в жилых районах.

«Текущий ремонт будет проведен на 973 объектах дорожного хозяйства, работы по понижению газонов – на 341 объекте», - говорится в сообщении.

В планах столичных властей продолжить благоустройство вылетных магистралей, включая Ленинский проспект (на участке МКАД – улица Кравченко), улицу Профсоюзная, шоссе Энтузиастов, проспект Андропова, улицу Липецкая, улицу Красная Пресня и Звенигородское шоссе (на участке до ТТК), а также расположенные вдоль них территории. Работы проведут и в центре мегаполиса — развитие получит общественное пространство между благоустроенными Арбатом и Пречистенкой.

Также в столице намерены благоустроить 385 учреждений образования и 78 объектов промышленности и транспортной инфраструктуры.

Всего в 2020 году в Москве в порядок приведут более 180 парковых зон и озелененных территорий. Так, благоустроят лесопарк «Кусково» и парковую зону у Северного речного вокзала.

Преображение знаковых окружных объектов проведут в рамках программы «Мой район». Работы затронут общественное пространство на Сыромятнической набережной, территория у Новоспасского пруда, сквер у кинотеатра «Баку» в районе Аэропорт, зону отдыха у Дегунинского пруда, Школьный сквер на улице Медынская и так далее.

Также в столице благоустроят 33 водных объекта общей площадью 89,2 гектара. Продолжится благоустройство набережных острова Балчуг в центре столицы.

На 2020 год на территории столицы планируется высадить 750 тысяч деревьев и кустарник.