РИАМО - 18 фев. Поезда на южном участке Замоскворецкой линии столичного метрополитена ходят с увеличенными интервалами, сообщается в Twitter-аккаунте московского метро.
«Движение на южном участке Замоскворецкой линии (2) вводится в график», - сообщается в аккаунте.
Как отметил пользователь Twitter «Ваш Хорхито», поезда делают остановки по 10 минут.
Ежедневно в метро курсирует более 12 тысяч поездов.
На южном участке Замоскворецкой линии (2) увеличены интервалы движения поездов.— Московское метро (@MetroOperativno) February 18, 2020
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