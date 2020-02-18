РИАМО - 18 фев. Поезда на южном участке Замоскворецкой линии столичного метрополитена ходят с увеличенными интервалами, сообщается в Twitter-аккаунте московского метро.

«Движение на южном участке Замоскворецкой линии (2) вводится в график», - сообщается в аккаунте.

Как отметил пользователь Twitter «Ваш Хорхито», поезда делают остановки по 10 минут.

Ежедневно в метро курсирует более 12 тысяч поездов.