РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 фев. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска в связи с обильным таянием снега подрядные организации начали очищать дороги, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с обильным таянием снега подрядные организации приступили к зачистке прибордюрных частей дорог, уборке случайного мусора с закрепленных территорий», – говорится в сообщении.

Также ежедневно проводится большая работа по снятию объявлений, размещенных вне специально отведенных для этих целей местах.