РИАМО - 18 фев. Столичные власти присвоили безымянной площади в районе Замоскворечье название Кузбасская, такое решение принято в честь 300-летия образования Кузбасса, которое будет отмечаться в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Кузбасская площадь располагается между Пятницким переулком и Большой Татарской улицей.

«В непосредственной близости находится представительство Кемеровской области при правительстве Российской Федерации, которое теперь получит адрес: Кузбасская площадь, дом 1», - уточняется в сообщении.

Кроме того, в районе Ясенево появилась улица Павла Фитина, названная так в честь руководителя внешней разведки СССР в годы Второй мировой войны, генерал-лейтенанта Павла Фитина. Такое наименование теперь носит проектируемый проезд №5063, который является продолжением проезда Карамзина.

Безымянному скверу в районе Фили-Давыдково вдоль Кременчугской улицы присвоили имя Дмитрия Михайлика - участника Великой Отечественной войны, заместителя начальника Гражданской обороны СССР с 1972 по 1986 годы, генерал-лейтенанта.

В память о физике, академике РАН, лауреате Ленинской премии Камиле Валиеве наименование 1-го Западного проезда в районе Матушкино Зеленограда между улицей Конструктора Гуськова и проспектом Генерала Алексеева изменено на наименование «улица Академика Валиева».