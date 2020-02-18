РИАМО (МЫТИЩИ) – 18 фев. Открытие опорных пунктов полиции в деревне Болтино и поселке мебельной фабрики городского округа Мытищи запланировано на 2020 год, сообщил начальник отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Мытищинское» Денис Харуца.

«В этом году у нас запланировано открытие пунктов на улице Заречная, 5 (это поселок мебельной фабрики) и в Болтине в ЖК «Императорские Мытищи». Также мы подготавливаем предложение о предоставлении опорных пунктов на проблемных и густонаселенных участках по улицам Юбилейная и Кадомцева. Хотелось бы, чтобы опорные пункты в 16, 17 микрорайонах как можно быстрее появились, потому что граждане обращаются постоянно с этим вопросом», – сказал Харуца.

Он отметил, что 3-й отдел полиции не совсем удобен для жителей улиц Астрахова и Кадомцева для того, чтобы обращаться в него напрямую. А цель опорного пункта – это максимально быстрое реагирование на проблемы граждан, многие из которых можно решить непосредственным обращением к участковому.