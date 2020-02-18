РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 фев. Хоккеисты подольской команды «Витязь» 22 февраля примут участие в благотворительном показе документального фильма «Капитан Немо» об Иване Ткаченко, который погиб вместе с ХК «Локомотив» в 2011 году при взлете самолета из ярославского аэропорта, сообщается в группе «Хоккейный клуб «Витязь» в соцсети «ВКонтакте».

«В Москве в кинотеатре «Иллюзион» в ближайшую субботу, 22 февраля, в 17:00 состоится благотворительный показ документального фильма «Капитан Немо» об Иване Ткаченко. Режиссер картины Елена Михеева пригласила на этот показ известных актеров, спортсменов и деятелей искусства, а также хоккеистов «Витязя». На картине обещали быть Дмитрий Дюжев, Владимир Машков, Денис Никифоров. От «Витязя» приглашены Денис Орлович-Грудков, Павел Колтыгин и Павел Варфоломеев», – говорится в сообщении.

Данный фильм – это не просто картина, это продолжение дела, начатого Иваном. Потому что все деньги, которые собирает картина, идут на благотворительные цели – детям с онкологическими заболеваниями. Также создатели фильма помогают следж-хоккеистам из «Красной Молнии» Красноярска.

После гибели хоккеиста в авиакатастрофе выяснилось, что он, не раскрывая своего имени, помогал фонду «АдВита», оказывая крупную материальную помощь детям с тяжелыми заболеваниями. В частности, последний платеж в сумме 500 тысяч рублей в адрес девочки, страдающей острым лимфобластным лейкозом, Ткаченко сделал в день своей трагической гибели. Общая сумма переведенных средств на момент гибели Ивана составила 9 996 300 рублей. При жизни об этом факте не было известно.

В 2011 году хоккеист посмертно награжден медалью уполномоченного по правам человека РФ «Спешите делать добро».