РИАМО - 18 фев. Мобильное приложение портала mos.ru под названием «Моя Москва» обзавелось функцией передачи показаний счетчиков электроэнергии, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Моя Москва» предоставляет все самые необходимые услуги онлайн, а для удобства пользователя сведения из личного кабинета на mos.ru и в приложении автоматически синхронизируются. Получение услуги происходит в формате чат-бота», — уточнил сотрудник пресс-службы городского департамента информационных технологий.

Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно зайти в раздел «Мой дом», выбрать услугу «Счетчики электроэнергии» и подтвердить адрес квартиры. После надо кликнуть на кнопку «Ввести показания» и передать необходимые данные.

Москвичи могут отправлять данные электросчетчиков с 15 по 26 число каждого месяца. После первой передачи данных через мобильное приложение включится опция напоминания.

Кроме того, в разделе «Мой дом» можно проверить счета за коммунальные услуги и передать показания водосчетчиков.

Приложение «Моя Москва» для устройств на iOS и Android запустили в декабре 2018 года. Оно позволяет воспользоваться городскими электронными услугами онлайн.