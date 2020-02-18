РИАМО – 18 фев. В работе банковского приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой, в настоящий момент работа сервиса восстановлена, передает ТАСС.

«В течение нескольких минут для ряда клиентов были недоступны операции перевода в «Сбербанк Онлайн». Это не оказало влияния на другие сервисы банка», - говорится в сообщении.

Сейчас мобильное приложение Сбербанка работает в штатном режиме. Восстановить его удалось в кратчайшие сроки. В кредитной организации принесли извинения клиентам за доставленные неудобства.

Ранее клиенты банка сообщали о невозможности проведения целого ряда операций в мобильном приложении кредитной организации. Согласно данным сервиса Downdetector, утром во вторник было зафиксировано порядка 500 сбоев.