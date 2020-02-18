РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 18 фев. Жителей подмосковных Котельников призвали принять участие в голосовании на интернет-портале «Добродел» за выбор территорий для установки новых детских площадок, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«На портале «Добродел» проходит голосование, по результатам которого будет сформирован перечень территорий, планируемых к благоустройству в рамках губернаторской программы. В Котельниках представлено 16 адресов, за которые можно проголосовать», - говорится в сообщении.

В материале добавляется, что на сегодняшний день лидирует площадка по адресу: улица Кузьминская, дом №7. Всего в голосовании приняли участие 270 человек.

Голосование проходит по адресу: https://vote.dobrodel.ru/obystroystvodip2020/map/31.