РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 фев. Почти 150 семей в ближайшее время смогут получить ключи от квартир в доме №30 в составе жилого комплекса «Пятницкие кварталы» в подмосковном Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

Разрешение на ввод в эксплуатацию выдано застройщику ООО «Саб-Урбан» по объекту, расположенному по адресу: Красногорск, деревня Сабурово, дом №30.

«Строительство жилого дома №30 в ЖК «Пятницкие кварталы» завершено, выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. В ближайшее время 149 семей смогут получить ключи от своих квартир», - сказала министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

Она добавила, что строительство этого дома началось в 2017 году, и первоначальный срок ввода в эксплуатацию был запланирован на май 2018 года. В связи с финансовыми проблемами застройщика в конце 2017 года строительство было приостановлено. В июле 2018 года работы возобновились.