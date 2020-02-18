РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 фев. Жители подмосковного Подольска смогут бесплатно поиграть в настольные игры на двух площадках 22 и 23 февраля, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Мероприятие организовано при поддержке российского издательства, являющегося производителем и дистрибьютором настольных игр «Hobby World».

«Горожане смогут принять участие в игротеках «Играем с нами» в ближайшие выходные. Так, поиграть в настольные игры любой желающий сможет в субботу, 22 февраля, в молодежном центре «Максимум» с 12:00 до 18:00. А также в воскресенье, 23 февраля, в это же время в игровом магазине «Твой формат» в микрорайоне Кузнечики. Вход свободный», – говорится в сообщении.

На игротеках будут представлены различные занимательные и интересные настольные игры, стратегии и головоломки – «Гравити Фолз», «Взрывные котята», «Суперносорог», «Каркассон», «Бронза», «Мачи Коро», «Цитадели Классик» и многие другие.