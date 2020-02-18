РИАМО - 18 фев. Градостроительно-земельная комиссия города Москвы решила прекратить реализацию инвестиционного проекта, который предполагал строительство жилого дома в деревне Алымовка Троицкого административного округа, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Инвестор арендовал участок под индивидуальное жилищное строительство в 2012 году, но работы так и не начались.

«По результатам осмотра земельного участка, проведенного курирующим ведомством города Москвы, установлено, что инвестор так и не освоил его. Участок площадью 3,5 гектара в настоящее время свободен от капитальных объектов», - сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

По ее словам, договор с арендатором будет расторгнут в одностороннем порядке, а ему направят соответствующее уведомление.