РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 18 фев. Во вторник в ходе тематического рейда госавтоинспекторы Красногорска напомнили водителям правила перевозки детей в автомобилях, говорится в сообщении отдела ГИБДД УМВД России по горокругу Красногорск.

В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, связанного с нарушением правил перевозки детей, на территории Красногорска провели оперативно-профилактическое мероприятие «Перевозка пассажиров» с массовой проверкой водителей.

«В ходе мероприятия сотрудники Госавтоинспекции беседовали с участниками дорожного движения, разъясняя эффективность автокресел и ремней безопасности в случае ДТП, напоминали о необходимости снижать скорость при проезде мест массового нахождения людей», – говорится в сообщении.

Кроме того, водителям рассказали о проведении на территории региона с 3 февраля по 12 апреля 2020 года социального раунда по безопасности дорожного движения «Маленький пассажир – большая ответственность».

«Использование автокресла является обязательным, поскольку это предписано правилами дорожного движения, но прежде всего – это проявление любви к собственному ребенку. По итогам рейда можно сделать вывод, что практически все родители беспокоятся о своих детях и соблюдают правила дорожного движения», – заключается в материале.