РИАМО - 18 фев. Ставший традиционным фестиваль рукоделия «Школа ремесел» вновь соберет жителей и гостей Орехово-Зуевского округа 29 февраля, в рамках фестиваля также пройдут творческие мастер-классы, сообщается на странице фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

«Фестиваль будет проходить в торговом центре «Орех» 29 февраля с 11:00 до 18:00. В программе «Школы ремесел» творческие мастер-классы для детей и взрослых, приходите встречать весну вместе с нами, вход свободный», – говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, фестиваль будет проходить по адресу: Орехово-Зуево, улица Ленина, дом №78, торгово-развлекательный центр «Орех», 4-й этаж.