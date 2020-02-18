РИАМО – 18 фев. Постоянный хруст пальцами или шеей приводит к разболтанности суставов, а это, в свою очередь, может стать причиной раннего артроза, сообщил травматолог-ортопед, остеопат Константин Терновой.

«Многие любят щелкать пальцами или шеей. В основном это связано с напряжением в мышцах кистей или шеи, которое приводит к возникновению непреодолимого желания «щелкнуть». Когда же люди делают это постоянно по 20-30 раз в день, то это больше напоминает двигательный невроз. Это схоже с тем, как люди грызут ногти», — сказал Терновой в эфире радио Sputnik.

Он добавил, что многократное щелканье пальцами или шеей приводит к тому, что суставы разбалтываются. Это становится причиной быстрого износа и раннего артроза, который обычно наблюдается у пациентов в 70 лет.

По словам врача, избавиться от этой вредной привычки можно с помощью массажа. Специалист снимет мышечное напряжение, и пропадет желание щелкать пальцами или шеей. Если причина заключается в двигательном неврозе, то за помощью можно обратиться к психиатру.