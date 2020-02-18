РИАМО (КОРОЛЕВ) – 18 фев. Ветеранам Великой Отечественной войны из подмосковного Королева вручили памятные юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне», передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Вручение памятных медалей состоялось во вторник в хоровой школе «Подлипки» Королева. Глава города Александр Ходырев поприветствовал ветеранов и провел церемонию вручения.

«Сегодня (18 февраля – ред.) мы начинаем вручение юбилейных медалей нашим дорогим ветеранам по поручению президента РФ в честь Великой Победы. Сейчас не было бы ничего, не было бы покорения космоса и тех успехов, которыми мы гордимся, если бы 75 лет назад наши деды и прадеды не победили чуму 20 века – фашизм. Наша задача сегодня – не допустить искажения истории. Ветеранам я хочу пожелать здоровья, чтобы в день 75 годовщины Победы вы стояли с нами в строю и вместе с нами встретили этот праздник», – сказал Ходырев.

Всего в Королеве будет вручено более 1,6 тысячи памятных медалей ветеранам.

На сегодняшний день в Королеве проживает 147 участников Великой Отечественной войны, 1291 труженик тыла, 80 жителей блокадного Ленинграда, 136 бывших несовершеннолетних узников фашистских лагерей.