РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 фев. В Подольске перед судом предстанет местная жительница, обвиняемая в причинении смертельных травм ребенку, находящемуся под ее опекой, и в неисполнении обязанностей по его воспитанию, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

С февраля 2018 года по 29 января 2019 года обвиняемая, зная о наличии у опекаемого трехлетнего ребенка заболеваний, в том числе центральной нервной системы, в связи с чем воспитание и опека над ним требовали особого внимания и навыков. Пользуясь незначительным поводом, она нецензурно выражалась в адрес мальчика и умышленно совершала ненадлежащее исполнение обязанностей по его уходу и воспитанию, соединенное с жестоким обращением. Она неоднократно наносила ребенку удары руками по различным частям тела, в том числе по голове. В результате 29 января 2019 года после очередного избиения ребенок был госпитализирован в больницу, где скончался от полученных травм 4 февраля того же года.

«Следователь первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области завершил расследование уголовного дела в отношении жительницы Подольска, обвиняемой в причинении смертельных травм ребенку, находящемуся под ее опекой (часть 4 статьи 111 УК РФ), а также в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (статья 156 УК РФ). 18 февраля 2020 года после утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Подольский городской суд для рассмотрения по существу. По факту халатных действий органов опеки возбуждено уголовное дело, которое до настоящего времени находится в производстве», – говорится в сообщении.

Расследование представляло особую сложность, поскольку у обвиняемой была своя версия произошедшего и вину она не признавала, как изначально, так и на всем этапе расследования. Следователь провел большой объем работы. За короткий промежуток времени допросил не менее 68 свидетелей, часть из них в ходе выезда на территорию Самарской области; провел восемь последовательно назначенных судебных экспертиз, в числе которых комиссионная и дополнительная комиссионная судебно-медицинские экспертизы. Выполненный объем работы позволил собрать достаточно доказательств для установления причастности опекуна к совершенному преступлению.