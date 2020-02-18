РИАМО - 18 фев. Столичных водителей, оставляющих свои автомобили в зоне стоянки спецтехники во дворах, предложили штрафовать, размер штрафа может достигать 5 тысяч рублей, сообщил журналистам председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.

«У нас предусмотрен штраф за парковку, которая препятствует механизированной уборке территории, предусмотрен штраф за парковку на территории зеленых насаждений. Схожим образом мы могли бы установить ответственность и за парковку на территории для стоянки спецтехники», - сказал Щитов.

Он добавил, что так как зона стоянки спецтехники также относится к дворовым территориям, то и штраф будет примерно такой же как за парковку на тротуарах или на территории зеленых насаждений.

«Это штраф до 5 тысяч рублей. Это достаточно высокий штраф, но, учитывая общественный риск, который влечет за собой нарушение этой нормы, что из-за припаркованной машины не могли подъехать пожарники, такой штраф оправдан», - добавил Щитов.