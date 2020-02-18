РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 18 фев. Порядка 1,7 тысячи новогодних деревьев сдали в переработку жители подмосковного Красногорска в рамках областной акции, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Почти 1,7 тысячи новогодних деревьев сдали красногорцы в рамках акции «Подари вторую жизнь своей елке», – говорится в сообщении.

Областная экологическая акция, организованная министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области, завершилась 17 февраля.

«Переработанная из елок щепа пойдет на удобрения для высадки новых хвойных деревьев, а также на производство фанеры, которая будет использована в производстве элементов новых детских площадок. Основная цель акции – научить жителей правильно обращаться с крупногабаритным мусором», – заключается в материале.