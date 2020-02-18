РИАМО (МЫТИЩИ) – 18 фев. Порядка 47 преступлений раскрыли участковые уполномоченные городского округа Мытищи в январе 2020 года, сообщил начальник отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Мытищинское» Денис Харуца.

В среду в городском округе Мытищи состоялось выездное заседание комиссии совета депутатов горокруга. В рамках заседания был рассмотрен вопрос о работе участковых уполномоченных на территории округа.

«Население у нас увеличивается с каждым годом, строятся целые микрорайоны, но количество участковых, к сожалению, не растет, нагрузка только увеличивается. Всего за отчетный период 2019 года у нас рассмотрено 13 980 обращений граждан, цифра эта растет. За январь 2020 года уже раскрыто 47 преступлений, в том числе 13 преступлений двойной превенции, то есть преступления, связанные с угрозой убийства, с хранением оружия и преступления в сфере миграции», – сказал Харуца.

Он добавил, что к административной ответственности за нарушение иностранными гражданами режима пребывания привлечено 205 граждан, что на 81 человека больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За нарушение правил пребывания на территории городского округа привлечено 16 человек и по мелкому хищению также отмечен рост привлечения граждан – 11 человек, в том году было 6. За январь уже рассмотрено 1025 обращений, в том году к этому времени было 720.