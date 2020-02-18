РИАМО - 18 фев. Специалисты завершили работы по интеграции станции метро «Тушинская» Таганско-Краснопресненской линии и одноименной станции второго Московского центрального диаметра, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Пересадка со станции «Тушинская» на одноименную станцию МЦД-2 осуществляется в крытом контуре, расстояние между станциями составляет 125 метров. Это около двух минут в пути.

«Для того, чтобы сделать пересадку более комфортной, между станциями метро и МЦД установили навес. Теперь пересадка осуществляется по типу «сухие ноги», переход стал более удобным для пассажиров», – говорится в материале.

Сейчас на МЦД-1 и МЦД-2 работают 58 станций, при этом с 19 из них можно пересесть на метро, Московское центральное кольцо и радиальные направления железной дороги.

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