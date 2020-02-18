РИАМО - 18 фев. В Подмосковье и Москве 23 февраля ожидается дождь, температура достигнет плюс 2-4 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

«В субботу его (циклона – ред.) влияние будет проявляться только в наличии на небосводе плотных облаков и незначительном усилении южного, юго-западного ветра. Однако в воскресенье, в День защитника Отечества, погода будет дождливой в Карелии, в Ленинградской, Архангельской и Вологодской областях, а также в регионах Центрального федерального округа, включая Подмосковье», — говорится в сообщении.

Осадки не будут интенсивными, но за сутки может выпасть 5-10 миллиметров. Вечером и ночью дождь может пойти вместе с мокрым снегом.

Днем 23 февраля температура в Московском регионе достигнет плюс 2-4 градусов.

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