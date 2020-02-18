РИАМО - 18 фев. Перед судом предстанет 25-летняя москвичка которая посадила своего малолетнего сына за руль каршеринговой машины, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

Обвинительное заключение в отношении девушки утвердила прокуратура Новомосковского административного округа столицы.

«Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, заведомо для виновного представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего)», - говорится в сообщении.

По имеющимся данным, лишенная прав москвичка взяла автомобиль каршеринговой компании, а после позволила своему сыну 2011 года рождения порулить. При этом они двигались по улице Островитянова.

Сама девушка признала вину в полной мере и раскаялась в содеянном.

Дело в отношении москвички направят в Черемушкинский районный суд. В настоящий момент она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.