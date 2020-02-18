РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 18 фев. В подмосковном Красногорске оцифровали свыше 1 900 дорог общей протяженностью более 400 километров, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В горокруге на завершающей стадии находится создание программы учета улично-дорожных сетей. Программный модуль содержит графическую и текстовую информацию об исследованных посредством мобильной дорожной лаборатории дорогах.

«На сегодняшний день в систему вносится информация об обследованных 1942 дорогах округа протяженностью 416 километров, из которых 212 – общегородских и 204 – внутриквартальных и внутридворовых дорог», – говорится в сообщении.

По словам заместителя главы администрации городского округа Красногорск по транспорту, связи, дорожной деятельности и благоустройству Всеволода Волосевича, из системы можно получить исчерпывающую информацию и по датам ремонта дорог и по обслуживающей организации.

«Мы паспортизировали все дороги округа, теперь мы знаем их точную протяженность, площадь, знаем, сколько у нас парковок, каких площадей, сколько остановок, знаков, светофоров, пешеходных переходов», – подчеркнул Волосевич.

Благодаря новой системе планирование дорожных работ станет быстрее и эффективнее. Аналогичным образом в программу будет внесена информация о дворах, общественных пространствах и соцобъектах.

«Эта программа очень облегчит нашу работу. Например, когда мы получаем обращение от жителя по поводу ямы на дороге, наводим курсор на эту улицу и видим, кто ее обслуживает. Это займет 10 секунд. После чего, мы будем знать, кому отправить эту информацию, чтобы проблему устранили в установленный срок», – сказала глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина.