РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 фев. Волонтеры подмосковного Подольска навестили слепоглухих постояльцев Климовского дома-интерната и передали им угощения, сообщается в группе «Волонтерское движение «Милосердие – Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Волонтеры движения «Милосердие – Подольск» 17 февраля навестили в Климовском доме-интернате для престарелых и инвалидов группу слепоглухих постояльцев из 1 корпуса, с которыми давно дружат. Алексей Писеев – единственный из всех, кто имеет одновременное нарушение слуха и зрения, общается с окружающими с помощью дактильно-контактной речи («рука в руку»). Волонтеры передали постояльцам небольшие угощения», – говорится в сообщении.

Проживающие в доме-интернате живут полноценной и активной жизнью. Волонтеры позанимались музыкой с Павлом, почитали стихи с Александром, а Виктория показала, как научилась читать по Брайлю.

«Володю удалось поймать только в коридоре – работает. Наташа с Сергеем ушли в магазин за покупками. И хорошо, рады, что люди с серьезными нарушениями здоровья живут полноценной активной жизнью», – заключается в материале.