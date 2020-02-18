РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 18 фев. В торговом центре «МЕГА Белая Дача» подмосковных Котельников 22 и 23 февраля пройдет турнир по историческому фехтованию, говорится в сообщении пресс-службы ТЦ.

«22 и 23 февраля в «МЕГА Белая Дача» впервые пройдет турнир по историческому фехтованию, организованный совместно с Федерацией современного мечевого боя. В пространстве «Культура на высоте» встретятся более 100 участников, среди которых юные фехтовальщики в возрасте от 4 до 16 лет и опытные мастера шпаги от 16 до 57 лет. В умении наносить уколы сойдутся как любители, так и профессиональные спортсмены», – говорится в сообщении.

Турнир охватит сразу три направления исторического фехтования, которое предполагает воссоздание поединка в определенную эпоху. Встречи пройдут в рамках исторического средневекового боя – в рыцарских стальных доспехах, современного мечевого боя – проходит на современном снаряжении и подразумевает меньшую нагрузку и HEMA – исторические европейские боевые искусства.

Согласно дуэльному кодексу, участники турнира будут облачены в специальную амуницию, а попадания в соперника подсчитают сертифицированные судьи Федерации современного мечевого боя, исторического средневекового боя и первого рыцаря. Первенство имеет категорию А+ и пройдет по разрядной сетке ФСМБ. За участие и победу в турнире спортсмены получат сертификаты на продукцию мастерских различного снаряжения.

«22 февраля в 17:00 на «Вкусном Бульваре» состоится кулинарное состязание «Мужская кухня». Под руководством профессионального шеф-повара гости торгового центра приготовят фирменные блюда ресторанов «Ч1 Братьев Васильчуков», «Ким Рамен» и «Ливан Хауз», – заключается в сообщении.