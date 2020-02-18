РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 18 фев. В подмосковном Дзержинском 22 февраля пройдет турнир по лыжным гонкам, посвященный Дню защитника Отечества, сообщается в группе спортшколы «Орбита» горокруга.

«Городские соревнования по лыжным гонкам, посвященные Дню защитника Отечества, пройдут в Дзержинском 22 февраля. Начало в 11:00», - говорится в сообщении.

В материале добавляется, что соревнования пройдут в Томилинском лесопарке на трассе спортшколы «Орбита». Они состоятся в нескольких возрастных категориях.