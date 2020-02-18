РИАМО - 18 фев. Подмосковная Госжилинспекция планирует в 2020 году уменьшить количество обращений на портале «Добродел» на 20%, также разработаны ключевые показатели для муниципальных центров управления регионом в этой сфере, сообщила во вторник руководитель Госжилинспекции Московской области в ранге министра - главный государственный жилищный инспектор региона Ольга Федина.

«Мы установили задачи для Госжилинспекции на 2020 год. Основные и ключевые показатели эффективности – это снижение количества обращений граждан на портале «Добродел» на 20%, сокращение внеплановых проверок по обращениям граждан на 10%, оценка жителями качества услуг, сведение к нулю и недопущение появления на рынке управляющих компаний с рейтингом «две звезды», - сказала Федина в ходе заседания правительства региона.

Она отметила, что для реализации данных задач разработаны механизмы и графики систематических наблюдений, а также интернет-портал для голосования и утвержден график по погашению задолженностей управляющих компаний.

По ее словам, также разработаны ключевые показатели для муниципальных центров управления регионом в деятельности Госжилинспекции.