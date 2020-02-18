РИАМО – 18 фев. Мужчина украл из столичного магазина-бара бутылку эксклюзивного коньяка за 66 тысяч рублей, но при побеге поскользнулся и разбил ее, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы УВД по ЦАО Москвы.

Инцидент произошел на улице 1-я Тверская-Ямская. В полицию обратилась женщина, замещающая должность управляющего магазином. По ее словам, двое неизвестных похитили бутылку коньяка «Луи Руайе Элож Гранд Шампань» стоимостью 65,9 тысячи рублей и попытались сбежать.

«Один из похитителей поскользнулся на тротуаре и разбил бутылку, которая находилась у него за пазухой. При этом мужчина пострадал», – сказал собеседник агентства.

Прибывшие на вызов полицейские застали его в карете скорой помощи с перевязанным животом, свою причастность к инциденту он отрицал. Возбуждено уголовное дело.