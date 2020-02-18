РИАМО - 18 фев. В прошлом году в Подмосковье удалось сократить в шесть раз количество жалоб жителей на работу управляющих компаний, сообщила во вторник в ходе заседания регионального правительства руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

«Мы получаем приблизительно около 700 заявок в день по 105 категориям, из них 30 категорий решается за 24 часа. В течение 2019 года нам удалось снизить количество жалоб на работу управляющих компаний в шесть раз, нарушение сроков решения жалоб по содержанию многоквартирных домов снизили в два раза, количество проведенных проверок в месяц также снизили в два раза», - сказала Федина.

Она отметила, что по итогам 2019 года сформирован топ-5 социально значимых категорий, по которым необходимо снизить количество поступающих обращений на портале «Добродел».

«Это неисправности лифтового оборудования, ненадлежащая уборка подъездов, нарушение окрасочного покрытия стен и потолков подъездов, неисправность дверей в местах общего пользования и неисправность электрооборудования», - уточнила Федина.

Портал «Добродел» - это единая книга жалоб и предложений Московской области. Он помогает жителям Подмосковья решать конкретные проблемы без заполнения бумажных документов и поиска необходимых инстанций.

«Добродел» представляет 24 ведомства, 45 категорий и 665 подкатегорий тем по всем направлениям жизни Подмосковья, от записи в детский сад до получения государственных услуг в электронном виде.