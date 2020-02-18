РИАМО - 18 фев. Свыше 20 тысяч жителей региона приняли участие в выборе мест установки детских игровых площадок на портале «Добродел», всего в этом году пройдет пять голосований на тему благоустройства, сообщил во вторник министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

«У нас в субботу стартовало голосование по выбору территорий для детских площадок (по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева – ред.). У нас уже более 20 тысяч за три дня проголосовало. Голосование продлится до 21 февраля», - рассказал Хайкин на заседании правительства Московской области.

По итогам голосования в 2020 году в Подмосковье обустроят 200 детских игровых площадок по государственной программе Московской области «Формирование комфортной городской среды».

По словам министра, 18 февраля стартует голосование по выбору функционального наполнения общественных территорий на 2021 год. Жители также выберут лучший парк Подмосковья. Кроме того, голосования коснутся выбора видов работ в дворовых территориях и реализации проекта «Светлый город» в 2021 году.

«Принцип чуткой власти, как говорил губернатор в обращении (к жителям Московской области - ред.) и сегодня во вступительном слове, — это не только публичное обсуждение. Это слышать людей и отвечать на те запросы, которые сегодня ставят перед нами жители. Основная задача власти — делать то, что нужно людям», - отметил Хайкин после заседания.