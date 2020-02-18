РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 фев. На портале «Добродел» продолжается голосование за выбор территорий для установки детских игровых площадок в рамках госпрограммы Московской области, жители Люберец могут оставить свой голос до 21 февраля, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«На портале размещена интерактивная карта, на которой жители могут выбрать места, где они хотят установить площадку. Жителям городского округа Люберцы представлено на выбор 27 мест. Те из адресов, которые наберут наибольшее количество голосов, будут рассмотрены для включения в программу «Формирование комфортной городской среды», - сказал Ружицкий.

Для включения адресов размещения детских площадок в список для интернет-голосования был ряд ограничений. Так, детские игровые площадки, подлежащие обновлению, должны быть установлены до 01 января 2015 года и располагаться на земельном участке площадью не менее 300 квадратных метров.

Проголосовать можно по ссылке: https://vote.dobrodel.ru/obystroystvodip2020.