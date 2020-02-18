РИАМО - 18 фев. В Троицком административном округе Москвы построят очистные сооружения и сети ливневой канализации для учебного корпуса школы №1391 и детского сада в деревне Горчаково и поселке Птичное Первомайского поселения, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

На заседании 13 февраля Градостроительно-земельная комиссия города Москвы одобрила проект планировки территории линейного объекта в ТАО столицы.

«Общая протяженность трассы ливневой канализации составит 600 метров, а площадь участка, который будут обслуживать очистные сооружения, – 0,38 гектара», - говорится в сообщении.

По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой, канализация будет прокладываться как открытым, так и закрытым способами.

Сейчас на этой территории находятся учебный корпус школы на 725 мест и детский сад на 300 мест.