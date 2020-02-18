РИАМО - 18 фев. В Подмосковье и Москве до вечера 19 февраля продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за сильного ветра с порывами 12-17 метров в секунду действует до 22:00 19 февраля.

«Желтый» уровень объявили также на территории Калужской, Рязанской, Ивановской и Костромской областей.

В Московском регионе 19 февраля будет облачно, местами пройдут небольшие осадки. Скорость ветра составит 7-12 метров в секунду. Ночью будет плюс 1-3 градуса, днем — плюс 3-5.

Синоптики рассказали о ранней и теплой весне в Московском регионе>>