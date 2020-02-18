РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 фев. Жители подмосковных Люберец старшего возраста посетили с экскурсией Сергиев Посад, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Экскурсия состоялась во вторник в рамках программы «Активное долголетие».

«Пенсионеры из Люберец побывали в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, Гефсиманском Черниговском ските, музее советского детства», - говорится в сообщении.

Любой люберчанин старшего возраста может присоединиться к программе и путешествовать по Подмосковью абсолютно бесплатно. Для этого нужно подать заявку на участие через портал www.dolgoletie.mosreg.ru, мобильное приложение «Соц.услуги» или обратиться в комплексный центр социального обслуживания.