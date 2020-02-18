РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 фев. Полицейские Подольска задержали 30-летнего приезжего из Саратовской области по подозрению в краже видеорегистраторов из машины, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Климовского отдела полиции поступило заявление от местной жительницы. Она рассказала, что неизвестный на автостоянке около одного из домов на улице Школьной в микрорайоне Климовск украл из машины личное имущество (видеорегистраторы, видеонавигаторы и контролеры скорости) на сумму более 13 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими установлена причастность к совершению данного преступления 30-летнего ранее судимого жителя Саратовской области. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемый подписал подписку о невыезде. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.