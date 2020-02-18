РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 18 фев. Начальнику отдела уголовного розыска Котельниковского отдела полиции Александру Карабутову вручили почетную грамоту за образцовую работу, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

В ходе оперативного совещания начальник ГУ МВД России по Московской области Виктор Пауков вручил ведомственные награды сотрудникам подмосковной полиции.

«За образцовое исполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм и достигнутые успехи в работе почетной грамотой МВД России награжден начальник отделения уголовного розыска Котельниковского отдела полиции Александр Карабутов», - говорится в сообщении.