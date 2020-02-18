РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 фев. Воспитанникам детского сада №19 в Красногорске рассказали о правилах поведения в случае возникновения пожара, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

«В рамках единого дня по эвакуации в дошкольном образовательном учреждении №19 сегодня (18 февраля – ред.) проводится тренировочная эвакуация. Проводим мы ее для воспитанников и педагогического состава детского сада», – сказала инструктор по пожарной профилактике Красногорского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Алина Абрамова.

Она отметила, что урок по пожарной безопасности провели совместно ВДПО, отдел надзорной деятельности по горокругу, а также пожарная часть №134.

Ребятам показали профессиональную пожарную технику, рассказали об оборудовании, которое применяется при ликвидации пожаров и спасении людей. Кроме того, знания малышей в области пожарной безопасности проверили в викторинах и играх.

Она добавила, что подобные мероприятия в Единый день эвакуации провели во всех учреждениях с массовым пребыванием людей в Красногорске.

«Подобные мероприятия проводятся для того, чтобы дети знали правила пожарной безопасности, имели представление, кто такие пожарные, по какому номеру необходимо сообщать о чрезвычайных ситуациях. Самое главное – отработать навыки действий у воспитанников и педагогического состава», – подчеркнула Абрамова.

Инструктор по пожарной профилактике подчеркнула, что о пожаре можно сообщить по телефонам: 01 и 112.

«Мы рассказываем детям, какую информацию они должны сообщить при звонке в пожарную охрану. Подчеркиваем, что нельзя прятаться в шкафы, под кровати. Нельзя паниковать», – заключила Абрамова.