РИАМО - 18 фев. На Манежной площади в центре столицы началась сборка инсталляций для гастрономического фестиваля «Московская Масленица», передает во вторник корреспондент РИАМО.

Возле ТЦ «Охотный ряд» на огороженной территории рабочие собирают и устанавливают конструкции в виде деревянных избушек. Сейчас их несколько штук, монтаж будет продолжаться и в последующие дни.

«Московская Масленица» пройдет с 21 февраля по 1 марта. Для проведения фестиваля готовятся 29 площадок во всех округах столицы. Здесь жителей и гостей города будут ждать выступления творческих коллективов, кулинарные мастер-классы, фуд-шоу, знакомство со старинными ремеслами и гастрономическими традициями.

В прошлом году «Московскую Масленицу» посетили почти 5 миллионов человек. Впервые общегородской фестиваль провели в 2017 году.